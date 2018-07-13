تهامة تدعم «المقاومة المشتركة» بـ 7000 مقاتل لاستكمال تحرير زبيد

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن باتجاه مديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة، بعد انضمام 7000 مقاتل من أبناء تهامة إلى الجبهات، فيما تمترست عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في أوساط المباني الأثرية والأحياء السكنية في مدينة زبيد التاريخية، بينما لقيت ثلاثة قيادات حوثية مصرعها في جبهات التحيتا، في حين شهدت جبهات تعز ولحج وصعدة والجوف وصنعاء عمليات عسكرية نوعية لقوات الجيش، مسنودة بالتحالف العربي ضد عناصر الميليشيات الانقلابية.

1317 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين في مديريات محافظة الضالع.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات المقاومة اليمنية من الوصول إلى أطراف مديرية زبيد الجنوبية من جهة مديريتي التحيتا والجراحي، بعد عمليات تمشيط واسعة نفذتها في مناطق المزارع، بمساندة كبيرة لمقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وفرار البقية، وفقاً لمصادر ميدانية، أشارت إلى أن القوات تمكنت من تحرير مزارع ومناطق بعد مثلث التحيتا - زبيد - الجراحي.

وكانت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي التابعة له قصفت تعزيزات للميليشيات على تخوم مدينة زبيد، ما أدى إلى تدمير أربع آليات عسكرية ومصرع 50 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، فيما عمدت الميليشيات إلى نصب مدافع وآليات عسكرية ثقيلة في أحياء مدينة زبيد الأثرية، تركزت في مناطق باب النخيل، والباب الغربي لمدينة زبيد، وكذلك باب القرتب، وباب سهام.

من جهة أخرى، أكدت المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي انضمام أكثر من 7000 مقاتل من أبناء تهامة إلى صفوف المقاومة للمشاركة في عمليات تحرير مناطقهم من ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب مشاركة عدد من الألوية التهامية في المقاومة اليمنية المشتركة منذ بداية عملياتها باتجاه الحديدة.

وأكد قائد جبهات الساحل الغربي، الشيخ عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، انضمام «اللواء السابع عمالقة»، المكون من أبناء تهامة، إلى المقاومة بقيادة علي الكنيني، ولواء عسكري آخر كان يرابط في جبهات حيس الشرقية، إلى جانب لواء الحديدة الأول بقيادة يحيى الوحش، الذي أطلق عليه اسم «اللواء التاسع عمالقة»، إضافة إلى كتائب مقاومة الزرانيق من أبناء تهامة، وهي القوة الأخرى التي أعلنت انضمامها إلى «ألوية العمالقة»، وهي بصدد تشكيل لواء ضمن «ألوية العمالقة»، إضافة إلى انضمام عدد من أبناء تهامة إلى ألوية العمالقة السابقة.

من جانبها، أعلنت المقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق صالح، المشاركة في إطار المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي بانضمام لواء جديد من قوات «الحرس» و«الخاصة» السابقتين إلى صفوفها، وقال العميد طارق إن المقاومة الوطنية تضم أفراداً من جميع المناطق اليمنية، أتوا إلى عدن للانضمام إلى المقاومة المشتركة للقتال ضد الميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال العميد طارق صالح، في كلمة له بهذه المناسبة، إن موضوع الحديدة شبه منتهٍ، وأن المسألة مسألة وقت.

من جهة أخرى، أسرت قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي عدداً كبيراً من عناصر الميليشيات الانقلابية في عمليات نوعية نفذتها في المناطق الواقعة بين التحيتا وزبيد، إلى جانب غنيمة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، فيما لقي عدد من قيادات الحوثي مصرعهم في العمليات الأخيرة في جبهات التحيتا، بينهم القيادي الحوثي المدعو عبدالعزيز عبدالله الدحيدح، المكنى أبومجاهد، وهو أحد أبرز المشرفين الثقافيين بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، إلى جانب القيادي الحوثي المدعو محمد خالد أحمد الخاشب، وهو أحد أبرز القيادات الحوثية وقائد مجاميع من محافظة حجة.

كما لقي القيادي الحوثي العقيد علي عبدالله حميان، ونجله حمير، وابن اخيه حمير علي عبدالله، مصرعهم، في غارة جوية في جبهة الساحل الغربي، التي تدور فيها معارك عنيفة وسط تقدم للقوات المشتركة.

وفي تعز، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، عمليات تمشيط وتطهير المناطق المحررة في نقيل الصلو وتخوم مديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز، فيما قصفت مقاتلات التحالف بسلسلة من الغارات تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها نحو نقيل الصلو، في محاولة لاستعادته، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

وفي جبهات شمال لحج المتصلة بجبهات جنوب تعز، واصلت قوات الجيش عمليات تطهير وتأمين المناطق المحررة في غرب مديرية القبيطة، ومنها شرف عيريم وشرف حظيظ والمقصوب وجبل المتكأ والموشييح ولكمة الأسود والمناخ، وسط تراجع الميليشيات الانقلابية إلى المناطق القريبة من منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، فيما اقتربت قوات الجيش كثيراً من سوق الاثنين والطريق الأسفلتي الرابط بين عدن وتعز ولحج.

وفي العاصمة صنعاء، واصلت قوات الجيش في جبهات نهم شمال شرق العاصمة عملياتها العسكرية في جبهات الميسرة، وتمكنت من تأمين التقدم نحو جبل رماحة ومنطقتي المش والمدور، وسط تراجع وفرار عناصر الميليشيات الانقلابية التي تكبدت قتلى وجرحى خلال العمليات الأخيرة.

وشنت مقاتلات التحالف ثماني غارات جوية، استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى مواقع متفرقة في جبهة نهم، كما قصفت مواقع للميليشيات في العاصمة صنعاء، مستهدفة آليات عسكرية بالقرب من قاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال العاصمة، ما خلّف قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

وفي الجوف، أكدت قيادة المنطقة العسكرية السادسة استكمال جميع التجهيزات والاستعدادات لبدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية باتجاه مواقع وتحصينات الميليشيات في المناطق المتبقية من محافظة الجوف، وفتح جبهات باتجاه صعدة وعمران وصنعاء.

وفي صعدة، قتل مالا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون، على أيدي قوات الجيش والتحالف في جبهات محور علب بمديرية باقم شمال المحافظة.

وفي الضالع، كشفت منظمة حقوقية يمنية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 1317 انتهاكاً بحق المدنيين في مديريات محافظة الضالع غير المحررة خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 وإلى 30 يونيو 2018.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة «حرية وإنصاف للعدالة والتنمية» استمرار انتهاكات الميليشيات بحق المدنيين في منطقتي «مريس، وحمك»، ومديريات «قعطبة، ودمت، وجبن»، مشيرة إلى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة، وتجنيد الأطفال، والاعتقالات، والاختطافات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير منازل المدنيين، ومصادرة الممتلكات، والتعذيب حتى الموت.

وفي إب، أصدرت ما تسمى «وزارة الصحة» بحكومة الانقلاب تعميماً يلزم أطباء مدينة إب بالمشاركة في علاج جرحى الحوثيين في تلك الجبهة، بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تتعرض لها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي باليمن.

وتأتي دعوة الحوثيين بعد أيام من إلزام وزارة الصحة التابعة للانقلاب المستشفيات الخاصة بالعاصمة صنعاء بضرورة تجهيز طواقم طبية، وإرسالها إلى جبهة الساحل الغربي.

ولجأت الميليشيات الموالية لإيران، بعد رفض الأطباء طلبها، إلى ممارسة ضغوط كبيرة عليهم، في الوقت الذي اجتمعت فيه قياداتهم الانقلابية مع مدير مكتب الصحة، ومدير مستشفى الثورة وآخرين، لوضع آلية عمل تلزم الأطباء الرافضين لتلك التوجيهات.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب توجيهات إلزامية لجميع المستشفيات الخاصة بصنعاء بتجهيز غرف طبية وإرسالها إلى جبهات الساحل الغربي، في ظل الارتفاع المتزايد للقتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، كما أطلقت أيضاً دعوات للتبرع بالدم.