مقتل 21 عنصراً من «داعش» بضربات جوية روسية في سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل 21 عنصراً من تنظيم «داعش»، في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وأفاد المرصد السوري بأن الطائرات الروسية شنّت «130 ضربة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة بالبادية» من شرق حمص وحماة، وصولاً إلى دير الزور، ما أسفر عن مقتل 21 عنصراً على الأقل من التنظيم. جاءت الغارات، بحسب المرصد، رداً على هجمات شنها التنظيم، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين للقوات السورية.

ووثق المرصد، منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 1300 عنصر من القوات السورية والموالين لها، إضافة إلى أكثر من 750 من عناصر «داعش»، جراء الهجمات والمعارك في البادية.

وقدّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم «داعش»، في تقرير الشهر الجاري، أن لدى التنظيم المتطرف 10 آلاف ناشط في سورية والعراق.

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