أحداث وصور.. الأمم المتحدة تعرب عن القلق بشأن أوضاع النازحين السوريين

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع، بقلق، الوضع المتعلق بالعواصف، التي تجتاح المناطق الواقعة شمال غرب سورية، والتي تُعدّ الأكبر حتى الآن في فصل الشتاء، مع تضرر آلاف النازحين.

وتفيد تقارير بأن هطول الأمطار الغزيرة عبر غرب حلب وإدلب، شمال غرب سورية، تسبب في أضرار لحقت بمواقع النازحين داخلياً. وقد تضررت خيام، وتم قطع الطرق المؤدية إلى المخيمات.

ونقل موقع «أخبار الأمم المتحدة»، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، القول، إنه بينما يستمر تقييم الأضرار، ثمة تقارير عن تضرر أكثر من 1700 أسرة بشمال غرب سورية جراء الفيضانات، وتدمير أكثر من 200 خيمة، وتعرض أكثر من 1400 خيمة للأضرار.

وقال دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني وزعوا مساعدات شتوية على 2.3 مليون شخص في عموم سورية. ويشمل ذلك المساعدات الضرورية للوقاية من البرد، بما في ذلك أكياس النوم والملابس الشتوية ووقود التدفئة، فضلاً عن المساعدة في إصلاح واستبدال الخيام.

إلا أنه أضاف: «لاتزال هناك فجوة تبلغ 32 مليون دولار، في تمويل هذه المواد الأساسية».

• تضرر أكثر من 1700 أسرة بشمال غرب سورية، جراء الفيضانات، وتدمير أكثر من 200 خيمة، وتعرض أكثر من 1400 خيمة للأضرار.

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