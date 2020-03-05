مقتل جنود أتراك وسوريين في إدلب

المصدر: عواصم - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تعرض قواتها لهجوم من جانب الجيش السوري في إدلب، شمال غرب سورية، ما أدى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة ستة آخرين.

وقالت في بيان إن الجيش التركي ردّ على الهجوم بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59، منهم واحد أول من أمس.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة من الجيش السوري، في غارة نفذتها طائرة تركية مسيرة استهدفت مواقعهم في سراقب.

وتقول وزارة الدفاع التركية إنه جرى «تحييد» 3138 عنصراً من قوات الجيش السوري، منذ انطلاق عمليتها في شمال غرب سورية.