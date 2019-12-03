مقتل 26 مدنياً بغارات للجيش السوري وقصف تركي

المصدر: عواصم - وكالات

قتل 15 مدنياً، أمس، في قصف جوي شنته قوات الجيش السوري في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل 11 مدنياً في قصف للجيش التركي على حلب، لتبلغ حصيلة قتلى غارات الجيشين 26 قتيلاً.

وأفاد المرصد السوري أمس «استهدفت قوات الجيش السوري بضربات جوية سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي».

وأسفر القصف عن مقتل 13 مدنياً، وأصيب 18 مدنياً بجروح، بحسب المرصد الذي أشار إلى مقتل مدنيين آخرين في غارات استهدفت مناطق أخرى في جنوب إدلب.

كما قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال الإثنين جراء قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد في محافظة حلب في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها» في تل رفعت شمال مدينة حلب، موضحاً أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة.

وتسبب القصف في إصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع، أمس، أثناء قيامهم بدورية روتينية في سورية قرب الحدود مع تركيا.