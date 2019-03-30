حزب مصري يرفض دعوة السفارة الأميركية بسبب قرار الجولان

المصدر: خالد محمود ــ القاهرة

رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيمن أبوالعلا، حضور حفل الاستقبال التي تقيمه سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، بمناسبة مرور ٤٠ عاماً على توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، بعد دعوة من السفير توماس جولدبرجر، للاحتفال بمرور 40 عاماً على توقيع الاتفاقية.

وأكد أبوالعلا شديد اعتراضه وجميع أفراد الهيئة البرلمانية للحزب بخصوص ما يتعلق بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأحقية إسرائيل لضم هضبة الجولان، الأرض السورية العربية، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والقرارات الدولية.

وأضاف أن القرار 242 ينص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضاً، القرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره كان لم يكن.