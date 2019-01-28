المرصد السوري: مقتل 11 من «قسد» و23 من «داعش» في دير الزور

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 11 من قوات سورية الديمقراطية (قسد) و23 من عناصر تنظيم (داعش) في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحافي، إن الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل «قسد» والتحالف لإنهاء وجود التنظيم، الذي لم يتبقَّ منه سوى أعداد قليلة، ممن لايزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة.

وحسب المرصد، فإن القتال العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير أربعة انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة.

وأشار المرصد إلى استمرار عمليات نقل الخارجين من ما تبقى من مناطق يسيطر عليها «داعش» في منطقة شرق الفرات، حيث تم رصد دخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس، مع مناطق وجود التنظيم.

ولفت المرصد إلى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين من ما تبقى من مناطق وجود التنظيم، ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبيرة من المتبقين في المنطقة.