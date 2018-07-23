روسيا تعلن إسقاط طائرتين بدون طيار

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الجيش الروسي، أمس، أن قواته للدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار، حاولتا مهاجمة مطار قاعدة حميميم الروسية في سورية. وأضاف الجيش الروسي أن دفاعات قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، غرب سورية، تمكنت خلال اليومين الماضيين من إسقاط طائرتين بدون طيار مجهولتَي الهوية، حاولتا الاقتراب منها. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار، وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.

ويتكرر شن هجمات انطلاقاً من المناطق المتصارع عليها في سورية، على القاعدة الروسية شديدة التأمين.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشنّ، منذ سبتمبر 2015، غارات يدعمها الجيش السوري على مواقع المعارضة السورية.