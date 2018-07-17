9 قتلى من الموالين للنظام بقصف إسرائيلي

المصدر: بيروت – أ.ف.ب

قتل تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، في القصف الذي استهدف موقعاً عسكرياً في شمال سورية، الليلة قبل الماضية، واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن بين القتلى ستة سوريين، دون أن يتمكن من تحديد جنسيات القتلى الآخرين.

وأشار إلى أن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركزاً للحرس الثوري الإيراني، قرب مطار النيرب العسكري»، في ريف حلب الشرقي.

ويُستخدم المركز المستهدف، وفق قوله، في تأمين الدعم اللوجستي لجبهات القتال من مواد غذائية وآليات، ولا توجد فيه مستودعات أسلحة.

بدوره، قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت، إنه ليس لديه علم بالواقعة، لكنه أضاف أن سياسة إسرائيل حيال إيران في سورية لم تتغير. وقال «لن نسمح بترسيخ وجود إيران في سورية، ولن نسمح بأن تتحول سورية لنقطة انطلاق ضد إسرائيل. نتصرف وفقاً لمصالحنا الأمنية».