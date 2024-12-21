ملتقى صُناع التأثير يشهد إطلاق اتفاقيات وشراكات مليارية

شهد ملتقى صُنّاع التأثير الذي نظمته وزارة الإعلام يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، سلسلة من الإطلاقات وتوقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتأثير، وتمكين نمو اقتصاديات الإبداع الإعلامي.

و أعلن وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، خلال ملتقى صناع التأثير عن مبادرات وإطلاقات بقيمة مليار ريال، لدعم نمو القطاع وتعزيز المحتوى العربي.

ومن بين تلك المبادرات، أطلق أول تطبيق عربي للتواصل الاجتماعي، والشريك الرسمي للتواصل الاجتماعي للملتقى "جاكو" مبادرة دعم صناع المحتوى بمبلغ 100 مليون ريال، لتعزيز صناعة المحتوى.

جاء الإعلان ضمن ملتقى صناع التأثير موكداً على اهتمام "جاكو" بدعم المحتوى الرقمي، وتمكين الشباب والمبدعين في المنطقة من استثمار مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم المالي في تطوير مشاريع جديدة وتحفيز الإبداع بين صناع المحتوى، مما يعزز من جودة المحتوى العربي ويزيد من تفاعله.

كما أشار الدوسري إلى أهمية هذه المبادرات في فتح آفاق جديدة للتعاون بين صناع المحتوى والجهات المختلفة، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والإبداع في هذا المجال

وأكد الدوسري، أهمية هذه المبادرات في دعم القطاع الإعلامي والرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي جمع أكثر الشركات العالمية الكبرى استشرافًا للمستقبل في صناعة التأثير سيكون منصةً عالمية دائمةً لتبادلِ المعرفة، بما يتماشى مع حُزمةً من مشـروعات التأثير الإعلامي التي ستطلقها وزارة الإعلام لتعزيز وصولِ الرسالة الإعلامية، تشملُ التمكين، والتدريب، والتطوير والاستفادة من التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في صناعة التأثير.

من جانبها، أعربت إدارة تطبيق "جاكو" عن شكرها لوزير الإعلام على دعمه للقطاع، مؤكدين حرصهم على تنمية المحتوى والتواصل المستمر مع المؤثرين من خلال مبادرة دعم صناع المحتوى بقيمة 100 مليون ريال التي تعد واحدة من أهم المبادرات للمساهمة في تعزيز الإبداع والابتكار".

الجدير بالذكر أن "جاكو" التطبيق الاجتماعي العربي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 18 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تجاوزت أرباح صناع المحتوى داخل التطبيق أكثر من 450 مليون ريال، ويهدف "جاكو" ضمن خطته التوسعية فتح مكاتب إقليمية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جودة المحتوى الإعلامي السعودي، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المحتوى المحلي، وتحقيق الريادة الثقافية.

وشهد الملتقى فعاليات متعددة، بينها إطلاق برنامج "معسكر الابتكار الإعلامي السعودي" Saudi MIB بالتعاون بين وزارة الإعلام والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتجسد هذه الإطلاقات والاتفاقيات والشراكات الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لدعم الابتكار، وتطوير قطاع الإعلام والإبداع، وتُعد خطوات مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة مركزًا رئيسًا للإعلام في المنطقة.