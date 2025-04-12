انطلاق حفل الافتتاح الرسمي لإكسبو أوساكا 2025

شهدت اليابان، اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو أوساكا الدولي 2025، بحضور الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وحشد من المدعوين تجاوز 1300 ضيف بينهم وزراء وسفراء من الدول العربية والأجنبية المشاركة.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض الذي يستمر لمدة 184 يوما لغاية 13 أكتوبر 2025، بجناح يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير" ويقع في منطقة "تمكين الحياة"، حيث يوفر للزوار تجربة متعددة الأبعاد تجمع بين الإبداع الهندسي والثراء الثقافي، ويستعرض رؤية الدولة في صياغة مستقبل الإنسان والكوكب معاً، كما يعكس رحلتها الملهمة التي تنطلق من الجذور العميقة نحو آفاق لا تحدّها حدود.

وأعطى ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو الذي يتولى منصب الرئيس الفخري لجمعية اليابان المشرفة على المعرض، الإذن بانطلاق حفل الافتتاح الذي أقيم في جزيرة "يوميشيما Yomeshima" الاصطناعية التي جرى بناؤها خصيصاً بمدينة أوساكا لإقامة المعرض الذي يحمل شعار "نحو مجتمع مستقبلي تتألق فيه الحياة"، ويفتح أبوابه أمام الجمهور غدا الأحد، بمشاركة قياسية من 158 دولة بينها منظمات دولية وشركات ومؤسسات يابانية من عدة قطاعات.

وتضمن الحفل، الذي أقيم تحت شعار "اكسبو اوساكا - تصميم مجتمع مستقبلي للحياة"، عروضا على قمة الحلقة الكبرى، وهي الهيكل الخشبي الكبير الذي يمكن للزوار المشي عليه وهو رمز المعرض، وذلك بالتزامن مع استعراض أعلام الدول المشاركة، وتقديم حلول لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) على مستوى العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب إمبراطور اليابان، عن أمله في أن يكون المعرض فرصة للشعوب للعمل على خلق مستقبل مستدام، من خلال الاطلاع على تكنولوجيات الجيل القادم والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره أبدى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، أمله في أن يعيد المعرض توحيد العالم، من خلال التواصل مع مختلف الثقافات، واصفا المعرض الذي يمتد تاريخه لأكثر من 170 عاما، بأنه مرآة تعكس العصر، ويرسم الطريق للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه البشرية.

وبحسب تقديرات الحكومة المركزية في اليابان، فقد وصلت تكاليف بناء موقع إكسبو أوساكا إلى 235 مليار ين (1.6 مليار دولار أمريكي)، فيما تأمل الحكومة أن يصل عدد زوار الحدث العالمي إلى أكثر من 28 مليون زائر.