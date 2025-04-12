ترامب يعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق من الرسوم الجمركية المتبادلة

أعفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهواتف الذكية، والرقائق، وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، من "الرسوم الجمركية المتبادلة"، ما قد يخفف من صدمة الأسعار على المستهلكين، ويقلل من وطأتها على عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وسامسونج، وفق ما نقلت "بلومبرغ".

ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP هذه الإعفاءات في وقت متأخر الجمعة، ما يقلص نطاق الرسوم الجمركية من خلال استبعاد هذه المنتجات من التعرفة الجمركية البالغة 145% المفروضة على الصين، ومن التعرفة الأساسية البالغة 10% على معظم دول العالم الأخرى.

وتنطبق هذه الاستثناءات على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأقراص التخزين الصلبة، ومعالجات الحواسيب، وشرائح الذاكرة.

وقالت "بلومبرغ"، إن هذه الأجهزة الإلكترونية لا تصنع عادة في الولايات المتحدة، وتستغرق إقامة خطوط إنتاج محلية لها سنوات.

وتشمل المنتجات التي لن تخضع للرسوم الجمركية الجديدة أيضاً آلات تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، وهو ما يُعد مهماً لشركة TSMC التايوانية، التي أعلنت عن استثمارات كبيرة جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى شركات تصنيع رقائق أخرى.

ولكن "بلومبرغ" أشارت إلى أن هذا الإعفاء من الرسوم قد يكون مؤقتاً، إذ أن الاستثناءات نابعة من الأمر الأولي الذي منع فرض رسوم مركبة على بعض القطاعات فوق الرسوم المطبقة على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أن هذا الاستثناء قد يكون مؤشراً على أن هذه المنتجات ستخضع قريباً لنوع مختلف من الرسوم الجمركية، ولكن بنسبة أقل على الأرجح، خصوصاً بالنسبة للصين.

ومن بين هذه الاستثناءات، أشباه الموصلات التي تعهد ترمب مراراً بفرض رسوم جمركية محددة عليها، ولم ينفذ ذلك حتى الآن، لكن الاستثناءات الأخيرة تبدو متوافقة مع هذا الاتجاه.