محافظ بورسعيد يوبخ مسؤولي شركة النظافة: "انتوا فاكريني خواجة"

ووجه محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي رؤساء الأحياء بالمرور اليومي وعمل تقرير بشأن حالة النظافة في الأحياء كافة وإرساله إليه يوميا.

جاء ذلك بعد أن وبخ المحافظ ، مسؤولي شركة النظافة البريطانية، اليوم الجمعة، بسبب انخفاض مستوى النظافة في بورسعيد.

وحسب " مصراوي" و"صدى البلد"، لاحظ محافظ بورسعيد محب حبشي ،خلال مروره بشارع الأمين والصباح نطاق حي المناخ، انخفاض مستوى النظافة في المنطقة فاستدعى مشرف المنطقة بشركة النظافة قائلا له: "ده منظر شارع؟ هو حضرتك مش شايف معايا؟.. أنتم جايين تعملوا إيه أنا عايز أفهم؟، أنتم طالبين مني ايه تاني كمحافظة؟ قولى كان مطلوب مني ايه كمحافظة ولم أعمله؟.. مش أد الموضوع قولوا أنتم مش أدوا؟.. آخر مهلة لكم نهاية شهر أبريل وإذا استمر هذا المنظر ملكمش فلوس عندي".

ورد على المحافظ مشرف شركة النظافة قائلا:"دي تبة رملية يا فندم" فرد عليه محافظ بورسعيد: "انتوا فاكريني خواجة؟.. دي تبة رملية يا راجل أنت مشفتهاش أصلا".