كيف يتم تحديد موعد عيد الفطر في مختلف أنحاء العالم؟

مع نهاية شهر رمضان المبارك، يأمل العديد من المسلمين في العالم البالغ عددهم قرابة 1.9 مليار نسمة في الحصول على سماء صافية من أجل رؤية علامة تحدد موعد بدء احتفالات العيد.

ومثل بداية رمضان ، يبدأ العيد مع أول رؤية لهلال شوال.

ويتبع الدين الإسلامي التقويم القمري، بناء على مراحل القمر. إذ يكون شهر رمضان في تاسع شهر قمري.

وفي كل سنة يتقدم كل شهر من التقويم القمري بحوالي 11 يوماً عن موعده في السنة الشمسية السابقة.

ويعد اتباع التقويم القمري أمراً مهماً جداً للمسلمين، وله تأثير كبير على كيف يعيش الناس تجربة شهر رمضان.