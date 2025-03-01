هل ستدفع أوكرانيا ثمن مشادة زيلينسكي في البيت الأبيض؟

كتبت مجلة "إيكونوميست" أن الساسة الأوكرانيين يخشون أن تصبح أوكرانيا بأكملها ثمنا للمشادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مؤخرا.

ونقلت المجلة عن نائب أوكراني معارض لم يتم الكشف عن اسمه قوله: "الدخول في حوار مع ترامب بهذه الطريقة لا يترك لزيلينسكي أي فرصة. الآن ترامب مضطر للقضاء على زيلينسكي. أخشى أن تصبح بلدنا بأكملها ثمنا لذلك".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن ترامب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض بعد مشادة شعر خلالها الرئيس الأميركي بعدم الاحترام.

كما تم إلغاء توقيع اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف، فيما رفض زيلينسكي الاعتذار عما حدث.