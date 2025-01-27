"نسك" تتيح طريقتين إضافيتين للحجز والصلاة في الروضة الشريفة

وفرت منصة "نسك" التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن, طريقتين إضافيتين للحجز والصلاة في الروضة الشريفة من خلال المسار الفوري, الذي يتيح تكرار الزيارة للروضة الشريفة خلال العام مادام الزائر قريبًا من المسجد النبوي حسب الطاقة الاستيعابية والطريقة الأخرى هي عن طريق قائمة الانتظار في حال عدم توفر حجوزات يتم التسجيل في قائمة الانتظار وإشعار الزائر في حال توفر الفرصة لتأكيد الحجز.

وحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، يمكن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة، من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح، كما يُسهّل التطبيق - حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتتيح منصة "نسك" - الذي يمكن تحميله من خلال الأجهزة الذكية (App Store - (Google Play -، للراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة, حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا.