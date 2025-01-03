صور وسائل إعلام رسمية تظهر شقيقة زعيم كوريا الشمالية برفقة طفلين

أعلن جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الجمعة بأنه يحلل تسجيلا مصوّرا نادرا من نوعه نشره إعلام الشطر الشمالي الرسمي يظهر الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برفقة طفلين.

وشوهدت المتحدثة باسم نظام كوريا الشمالية كيم يو جونغ برفقة صبي وفتاة أثناء حضورها أداء فنيا لمناسبة رأس السنة. وأمسكت بيد الصبي بينما سار الثلاثة معا.

ولم تكشف كوريا الشمالية رسميا أي معلومات عن وضع كيم يو جونغ العائلي، لكن وكالة الاستخبارات في سيول قالت إنها تحاول التحقق من مسألة إن كانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي هي والدة الطفلين اللذين ظهرا في تسجيل الإعلام الرسمي.

وقالت الوكالة في بيان "نجري تحليلا مفصلا مع إبقاء الاحتمالات مفتوحة".

وذكر جهاز الاستخبارات أنه سبق أن اكتشف وجود احتمال بأن يكون لدى كيم يو جونغ أطفال، ويتناسب سن الطفلين في الصورة مع المعلومات المتوافرة لدى الوكالة.

وأفادت وزارة التوحيد في سيول فرانس برس بأنه يتوقع عادة خلال المناسبة التي أقيمت في بيونغ يانغ أن يصطحب المشاركون أفراد عائلاتهم، لكنها أوضحت أن رؤية كيم يو جونغ برفقة أطفال هو أمر "غير عادي".

وأظهرت تسجيلات مصورة للإعلام الرسمي أيضا كيم برفقة ابنته المراهقة جو آي.

من جهته، لفت موقع "إن كاي نيوز" المتخصص ومقره سيول إلى أن نشر الصور قد يندرج ضمن "الجهود الدعائية الرامية إلى إضفاء طابع إنساني على مسؤولي النظام".

وأضاف أنه "يتبع توجها أيضا بدأ عام 2022 يقوم على إظهار المسؤولين من النخبة ضمن الدوائر المقربة لكيم جونغ أون وهم يصلون لحضور مناسبات خاصة أو يتبرعون بالمساعدات بعد الكوارث رفقة أزواجهم وأفراد عائلاتهم".