"النسر الأصلع" طائرا وطنيا رسميا في أميركا

أصبح النسر الأصلع، رسميا، الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأميركية.

وذلك بعد أن ظل رمزا لقوة البلاد طيلة أكثر من 240 عاما.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تشريع أرسله إليه الكونغرس لتعديل قانون الولايات المتحدة وجعل النسر الأصلع طائرًا وطنيًا.

وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782.

وقد تم تسميته بالنسر الأصلع لتميزه برأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني .