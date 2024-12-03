الصين: تشغيل أول محطة لمراقبة الغلاف الجوي في القارة القطبية الجنوبية

قالت الصين إن أول محطة لها لمراقبة الغلاف الجوي في القارة القطبية الجنوبية بدأت عملياتها هذا الأسبوع في خطوة تستهدف رصد التغيرات في أنتاركتيكا وتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية قولها إن محطة تشونغشان الخلفية الجوية الوطنية الصينية ستجري "ملاحظات تشغيلية مستمرة وطويلة الأجل لتغيرات التركيز في مكونات الغلاف الجوي في القارة القطبية الجنوبية".

وتقع المحطة في منطقة تلال لارسمان شرق أنتاركتيكا.

وقال دينج مينغ هو، مدير معهد التغير العالمي والأرصاد الجوية القطبية التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد الجوية، إن المناطق القطبية تعتبر بمثابة "مكبرات الصوت" لتغير المناخ العالمي.

وأضاف أن بيانات المراقبة التي ستجمعها المحطة ستكون ذات "مزايا جغرافية فريدة وقيمة علمية" وستساهم في دراسة تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.

وفي فبراير، افتتحت الصين محطة أبحاث علمية في منطقة بحر روس بالقارة القطبية الجنوبية. كما أن لديها خمس محطات أبحاث أخرى في أنتاركتيكا تم بناؤها بين عامي 1985 و2014.