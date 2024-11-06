أول تعليق من الكرملين على فوز ترامب بالانتخابات الأميركية

قال الكرملين، اليوم، إنه سيحكم على دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أساس أفعاله.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة."

وأضاف أنه "ليس على علم باعتزام الرئيس (فلاديمير بوتين) تهنئة ترامب" نظرا إلى أن الولايات المتحدة "دولة غير صديقة"، حسب تعبيره.

وكان ترامب أعلن، في وقت مبكر، اليوم، فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.