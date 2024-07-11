بقوة 7.1 درجة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، في بحر سيليبس على بعد 106 كم (66 ميل) من منطقة سوكسسكسارجين، وسط مينداناو جنوب الفلبين.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 10.13 صباحا بالتوقيت المحلي (يضاف إليها 8 ساعات بحسب توقيت غرينتش)، وبلغ عمقه 620 كيلومترا (385 ميلا) وشعر به سكان المنطقة على نطاق واسع.

ولا يتوقع حدوث أضرار أو آثار كبيرة من هذا الزلزال، كما لم يصدر أي تنبيه خاص بشأنه.