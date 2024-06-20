يربط بين الدنمارك وألمانيا.. بدء تشييد أطول نفق للسكك الحديدية تحت الماء بالعالم

يقترب نفق فيهمارنبيلت Fehmarnbelt بين الدنمارك وألمانيا من تحقيق قفزة نوعية في الربط بين الدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى.



افتتح ملك الدنمارك فريدريك العاشر يوم الاثنين نموذج الجزء الأول من النفق الذي يمتد بطول 18 كيلومترًا تحت بحر البلطيق، والذي سيقلل وقت السفر بين جنوب الدنمارك وشمال ألمانيا بشكل كبير، حيث يتوقع أن يختصر الرحلة بالقطار من 45 دقيقة إلى أقل من 7 دقائق، بينما ستستغرق السيارات 10 دقائق فقط للعبور.





سيتم غمر الجزء الأول من النفق، الذي يبلغ طوله 217 مترًا، في خندق في قاع البحر على الجانب الدنماركي في وقت لاحق من هذا العام.



عند اكتمال المشروع في عام 2029، سيشكل النفق جزءًا من التحول الأخضر في قطاع النقل.

يشمل المشروع بناء 89 قطعة خرسانية ضخمة في منشأة خاصة في Roedbyhavn on Lolland، بتكلفة إجمالية تتجاوز 7 مليارات يورو (7.1 مليار دولار)، ويعمل على إنجازه حوالي 2،500 شخص.



سيتم تحديد تكاليف العبور لاحقًا من قبل الحكومة الدنماركية.