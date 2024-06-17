وسط موجة حر قياسية.. هطول أمطار على المسجد الحرام ومشعر مِنى (فيديو)

تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة في نطاق المسجد الحرام ومشعر منى في مكة، وسط موجة حارة قياسية حذرت من آثارها وزارة الصحة السعودية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عصر الاثنين، بأن "أمطار خفيفة إلى متوسطة تشهدها الآن المنطقة المركزية بالمسجد الحرام ومشعر منى"، وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة على منى إلى 38 درجة مئوية.

ونشر مركز الأرصاد لقطات مصورة لسقوط الأمطار، عبر حسابه في منصة "إكس"، كما نشر آخرون مقاطع مماثلة لتلك اللحظات.

هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام في أول أيام التشريق

مصدر الفيديو: قناة الإخبارية السعودية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ents28YzPj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 17, 2024

وكان مركز الأرصاد أعلن تسجيله "أعلى درجات الحرارة"، الاثنين، على مكة والمشاعر المقدسة، موضحًا وصولها إلى 52 درجة مئوية في المنطقة المركزية في المسجد الحرام و50 درجة مئوية في جبل عرفات و49 درجة على منى ومزدلفة، وهي مناطق رئيسية لإتمام مناسك الحج.

ودعت وزارة الصحة السعودية، اليوم، الحجاج إلى تجنب الذهاب إلى رمي الجمرات، أو الحركة تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبلغ عدد الحجاج لعام 2024 مليونًا و833 ألفًا و164 حاجًا، بينهم مليون و611 ألفا و310 حجاج من 200 دولة، إضافة إلى 221 ألفا و854 حاجًا من المواطنين والمقيمين في المملكة، حسب إحصاءات رسمية سعودية.