متّهم بالتجسس.. العثور على عنصر سابق بالبحرية البريطانية ميتاً في لندن

قالت الشرطة البريطانية، أمس، إنها عثرت على عنصر سابق في البحرية الملكية البريطانية ميتاً بعد أن أخلت محكمة سبيله بكفالة الأسبوع الماضي، على خلفية اتّهامه بمساعدته أجهزة استخبارات هونغ كونغ في قضية تجسس مرتبطة بالصين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عُثر على ماثيو تريكت، البالغ 37 عاماً، ميتاً في متنزه في ميدنهيد، غرب لندن، الأحد، بعدما أبلغ فرد من العامة السلطات، وفق ما أعلنت شرطة تايمز فالي.

ومؤخراً، عمل تريكت عنصراً في جهاز ضبط الهجرة ومحققاً خاصاً، وفق وكالة «بي إيه» البريطانية.

وقالت الشرطة إن «التحقيق جارٍ في الوفاة»، مشيرة إلى أنه يتم التعامل معها حالياً على أنها مجهولة الأسباب.

كان تريكت موظفاً في جهاز ضبط الحدود في مطار هيثرو، والتحق في 21 فبراير 2024 بجهاز ضبط الهجرة التابع لوزارة الداخلية، وفق الوكالة البريطانية.

وتريكت يتحدّر من جنوب إنجلترا، وهو أحد المتّهمين الثلاثة في قضية التجسس لصالح استخبارات هونغ كونغ.

أُلقي القبض على المشتبه بهم في أوائل مايو وهم تشي ليونغ واي (38 عاماً) وتشونغ بيو يوين (63 عاماً)، إضافة إلى تريكت، ثم أُخلي سبيلهم بكفالة بعد مثولهم أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن.

والثلاثة متّهمون بجمع معلومات، وبالضلوع في عمليات مراقبة «من المحتمل أن تنطوي على توفير دعم ملموس لجهاز استخبارات أجنبي في إجراءاته المتّصلة بالمملكة المتحدة»، وذلك بين 20 ديسمبر 2023 والثاني من مايو 2024.