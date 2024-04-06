زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، الساحل الشرقي لجزيرة هونشو باليابان، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأوضح المركز الألماني أن مركز الزلزال كان على عمق 38.3 كيلومترات، وتم تحديده مبدئياً عند تقاطع دائرة عرض 40.93 درجة شمالاً وخط طول 143.30 درجة شرقاً.