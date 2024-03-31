بالصور.. شاهد أحدث ظهور علني للملك تشارلز في كنيسة قلعة ويندسور

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث قداس الفصح الأحد في أحدث ظهور علني له منذ الكشف عن إصابته بالسرطان في وقت سابق من العام الحالي.

ووصل تشارلز وزوجته الملكة كاميلا بالسيارة لحضور قداس صباحي لمدة ساعة في كنيسة سانت جورج الواقعة ضمن نطاق قلعة ويندسور، غرب لندن.

مبتسما حيّا الملك البالغ 75 عاما جموعا انتظرت ساعات لرؤيته قبل دخوله الكنيسة.

لدى مغادرته، حيّا الملك وزوجته بعضا ممن تجمّعوا في محيط الكنيسة، وقد صافحا بعضا منهم وأجريا دردشات مقتضبة.

وحضور الاحتفال الديني السنوي هو تقليد تتّبعه منذ زمن العائلة المالكة وأفراد أسرها.

لكن كان لافتا هذا العام غياب وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كاثرين التي تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في تطوّر أعلن عنه الأسبوع الماضي.

ما تواجهه العائلة المالكة يعد أزمة غير مسبوقة في العصر الحديث لناحية مصارعة اثنين من أفرادها على نحو متزامن مرضا خطيرا.

وكان قد مر فقط عام ونيّف على تنصيب تشارلز ملكا عندما أعلن قصر باكنغهام في أوائل فبراير أنه مصاب بالسرطان.

وألغى الملك تشارلز منذ ذلك الحين جميع ارتباطاته العامة الرسمية، لكنه يواصل أداء بعض المهام الرسمية وعقد اجتماعات مصغّرة على غرار لقاء رئيس الوزراء.

وأعلنت كاثرين أميرة ويلز الأسبوع الماضي بدورها إصابتها بالسرطان، دون أن تحدد طبيعته وأنها بدأت العلاج الكيماوي.

وتم اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن منتصف يناير الماضي.

وقال الملك إنه "فخور" بشجاعتها بعد أسابيع من التكهنات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بسبب عدم مشاركة الأميرة في مناسبات علنية منذ عيد الميلاد.