موقف محرج لرئيس وزراء لبنان.. صافح بحرارة امرأة ظنها نظيرته الإيطالية

تعرض رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، لموقف محرج على سلم الطائرة، أمس الأربعاء، أثناء انتظاره رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في مطار بيروت.

فقد صافح ميقاتي سيدة وقبلها ظناً منه أنها ميلوني ليتبين أنها عضو بالوفد المرافق لرئيسة الوزراء الإيطالية.

وأمام سلم الطائرة في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وقف ميقاتي ينتظر نزول ميلوني، وإذا بسيدة تشبهها في الملامح، اتضح فيما بعد أنها أحد أعضاء الوفد الإيطالي، تنزل من سلم الطائرة.

ويبدو أن ميقاتي اشتبه عليه الأمر فظن أنها نظيرته الإيطالية، فقام بمصافحتها وتقبيلها، وهم بأن ينصرف معها إلى قاعة كبار الزوار.

لكن أعضاء الحكومة الذين رافقوه خلال الزيارة، سارعوا بتنبيهه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية لم تنزل بعد من الطائرة، وأرجعوه إلى السلالم مجددا ليجد ميلوني تخطو على السلم خارج الطائرة.