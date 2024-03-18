بصلاة التراويح.. اعتداء على مركز إسلامي في شيكاغو

تعرض مركز إسلامي بمدينة شيكاغو، في ولاية إلينوي الأميركية، مساء أمس، إلى اعتداء من قبل أحد المارة، أثناء أداء مصلين صلاة التراويح التي تقام ليلا بشهر رمضان بالمركز.

وأفادت وسائل إعلام، في شيكاغو، أن "الاعتداء أدى لتحطم الواجهة الزجاجية للمدخل دون وقوع إصابات".

ووفق مسؤولين محليين، فإن الاعتداءات المرتبطة بـ"الإسلاموفوبيا" في ولاية إلينوي، تصاعدت منذ الحرب في قطاع غزة، وأسفرت في إحداها عن قتل طفل طعنا بالسكين.

ففي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، عن "جريمة كراهية" في شيكاغو، قُتل على إثرها طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات، وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عاما بجروح خطيرة.

وتقام صلاة الترواح في عدد من المساجد والمراكز الدينية في شيكاغو، مثل مركز الجالية الإسلامية في شمال المدينة، ومسجد مكة، بجانب عدد من المراكز الإسلامية الأخرى.