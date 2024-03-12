العثور على جثة طفلة جرفتها مياه الأمطار الغزيرة في فرنسا

عثر اليوم على جثة طفلة تطابق أوصاف الفتاة البالغة أربع سنوات والتي جرفتها مياه نهر يوم السبت في جنوب شرق فرنسا، وما زال البحث مستمرا عن شقيقها البالغ 13 عاما، على ما ذكرت النيابة العامة في فرنسا.



كما أشارت النيابة العامة إلى أن جثة الرجل التي عثر عليها رجال الدرك أمس تعود إلى والد الطفلين.



بلغ بذلك عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية التي شهدها جنوب شرق فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع ستة قتلى، خمسة جرفتهم المياه في منطقة غار، ورجل في الثمانين عُثر عليه في نهر هيرولت.



وجرفت المياه الطفلين مساء السبت بينما كانا في سيارة والديهما اللذين كانا يحاولان عبور جسر فوق نهر غاردون، لكن السيارة سقطت في النهر.



وتم إنقاذ الأم البالغة 40 عاما، قبل أن تُجرف السيارة بسبب فيضان النهر.



اليوم، انخفض منسوب المياه وبات نهر غاردون يقترب من غزارته المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، مما يسهل "تضييق نطاق البحث" في مناطق لا تزال مغمورة بالمياه.



كما فُقد رجل منذ السبت في مقاطعة أرديش المجاورة، وذكر مصدر في الدرك أنه مدير محطة الطاقة الكهرومائية الصغيرة وكان قد ذهب للتحقق من عملها.

