أميركي يقتل والده وينشر مقطع فيديو على يوتيوب وهو يحمل رأسه

وجهت الشرطة في ولاية بنسلفانيا تهمة القتل لرجل أقدم على قطع رأس والده ونشر مقطعا مصورا على يوتيوب وهو يحمل الرأس في كيس بلاستيكي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرجل، ويدعى جاستن موهن، اعتقل ليلة الثلاثاء بعد العثور على جثة والده في منزل في بنسلفانيا.

وذكرت الشرطة أن والدة موهن اتصلت بهم حوالي الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء وأبلغت عن العثور على زوجها مقتولا.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الضحية في حمام المنزل الواقع في مدينة ليفيتاون على بعد حوالي 32 كيلومترا شمال شرق فيلادلفيا.

ولم تعلن الشرطة عن عمر الضحية، إلا أن السجلات العامة تظهر أنه كان يبلغ من العمر 68 عاما.

وقبل أن يتم اعتقاله، ظهر موهن في مقطع فيديو على حسابه في يوتيوب وهو يحمل رأس والده بكيس بلاستيكي وروج فيه لآراء مناهضة للحكومة وتنطوي على نظريات مؤامرة.

ووفقا لشبكة "إن بي سي" فقد ظهر موهن، البالغ من العمر 32 عاما، في الفيديو وهو يقول إن والده كان موظفا فيدراليا لمدة 20 عاما ويشير إليه على أنه خائن.

كذلك دعا موهن في الفيديو إلى قتل جميع المسؤولين الفيدراليين وهاجم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وحركة "حياة السود مهمة".

وأزال موقع يوتيوب مقطع الفيديو، الذي يزيد طوله عن 14 دقيقة، بعد نحو خمس ساعات من نشره.

وقال رئيس قسم شرطة بلدة ميدلتاون، جوزيف بارتوريلا، إن موهن اعتقل في فورت إنديانتاون غاب على بعد أكثر من 177 كيلومترا من مكان الجريمة.