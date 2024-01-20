من جهة تدعمها روسيا.. "مايكروسوفت" ترصد اختراقاً للبريد الإلكتروني لموظفيها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها رصدت هجوما إلكترونيا استهدف اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بموظفيها، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وقالت «مايكروسوفت» إن «فريق الأمن اكتشف هجوما من دولة على أنظمة شركتنا يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2024».

وذكرت أن "ميدنايت بليزارد" وهي جهة، قالت الشركة إنها تحظى برعاية دولة روسيا، تمكنت من الولوج إلى "نسبة محدودة للغاية من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين، من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين في وظائف الأمن الإلكتروني وغيرها. وتم الحصول على بعض الوثائق خلال الهجوم".

وأوضحت الشركة أنها تحقق في الأمر حاليا، وأنه لا يوجد دليل على وصول القراصنة إلى خدمات العملاء أو شفرة المصدر أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتنفي روسيا مرارا وتكرار المزاعم الغربية بوجود دور لموسكو في هجمات الاختراق الإلكتروني.