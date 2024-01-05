ألوان كوكبي "نبتون" و"أورانوس" ليسا كما نظنها

أظهرت صور جديدة التقطها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية، "الألوان الحقيقية" للكواكب في المجموعة الشمسية.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الصور الجديدة كشفت أن كوكبي نبتون وأوروانوس ليسا بالألوان التي كانت معروفة، حيث إنهما يشبهان بعضهما البعض أكثر مما كان يُعتقد سابقا.

ويعتقد الكثير من الناس أن كوكب نبتون لونه أزرق مشبع (أزرق ياقوتي)، ونظيره أورانوس أكثر خضرة.

واستخدم فريق من جامعة أكسفورد بيانات من جهاز التصوير الطيفي التابع لتلسكوب "هابل" الفضائي، لإظهار الكواكب بألوانها الحقيقية.

ووجد البروفيسور، باتريك إيروين، وفريقه، أن العملاقين الجليديين، أبعد الكواكب في نظامنا الشمسي، لهما ظل مماثل من اللون الأزرق المخضر.

وأشار الخبراء إلى أن فكرة أن الكوكبين لهما ألوان مختلفة، نشأت لأنه كان قد تم التقاط الصور لهما في القرن العشرين، بما في ذلك بواسطة مهمة "فوياجر 2" التابعة لناسا في الثمانينيات، والتي سجلت صورا بألوان منفصلة.

وقال إيروين إنه "على الرغم من أن صور فوياجر 2 المألوفة لأورانوس نُشرت في شكل أقرب إلى اللون الحقيقي، فإن صور نبتون كانت في الواقع محسنة، وبالتالي تم تحويلها إلى اللون الأزرق بشكل مصطنع".

وتابع: "على الرغم من أن اللون المشبع صناعيا كان معروفا في ذلك الوقت بين علماء الكواكب، فإن هذا التمييز ضاع مع مرور الوقت".

وأضاف: "بتطبيق نموذجنا على البيانات الأصلية، تمكنا من إعادة تشكيل التمثيل الأكثر دقة حتى الآن، لألوان كل من نبتون وأورانوس".

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هايدي هامل، من رابطة الجامعات لأبحاث علم الفلك، والتي أمضت عقودا في دراسة نبتون وأورانوس لكنها لم تشارك في الدراسة، إن "الفهم الخاطئ للون نبتون، وكذلك التغيرات اللونية غير العادية لأورانوس، أربكتنا لعقود من الزمن".