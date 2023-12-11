17 جريحا على الأقلّ في تصادم قطارين في إيطاليا

جرح 17 شخصا على الأقل جراء حادث اصطدام بين قطارين في شمال إيطاليا في وقت متقدم الأحد، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشركة المشغلة للقطارات.



وقال جهاز الإطفاء في بيان على وسائل التواصل إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا اصطدما على خط سكة الحديد الذي يربط مدينتي بولونيا وريميني، مضيفا أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.



وأكد متحدث باسم شركة ترينيتاليا الوطنية لتشغيل القطارات لوكالة فرانس برس أن الإصابات تقتصر على الكدمات.



وأضاف "كان تصادما بسرعتين منخفضتين جدا"، مشيرا إلى أن التحقيق جار.



وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء اصطدام مقدمتي القطارين ببعضهما، لكن مقدمة القطار الإقليمي ظلت سليمة.



وقال وزير النقل ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني إنه يتابع الوضع من كثب ويسعى إلى الحصول على معلومات حول ما حدث والمسؤوليات المحتملة.



وجاء الحادث بعد ثلاثة أشهر على وفاة خمسة من عمال سكة الحديد بعد أن صدمهم قطار أثناء أعمال صيانة ليلية على خط ميلانو تورينو في 31 أغسطس.



وأدى حادث سابق عام 2020 إلى وفاة اثنين من عمال سكك الحديد وإصابة 31 راكبا عندما خرج قطار عن مساره قبيل الفجر قرب محطة للقطارات جنوب ميلانو.



وفي يناير 2018، توفيت ثلاث نساء وأصيب نحو 100 شخص عندما خرج قطار مكتظ بالركاب عن مساره قرب ميلانو، وهو حادث ألقي باللوم فيه على سوء صيانة سكة الحديد.