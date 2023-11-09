لم يميز بين الإنسان والخضراوات.. روبوت يقتل عامل مصنع بطريقة وحشية

قالت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن رجلاً في الأربعينيات من عمره لقي مصرعه سحقًا في مركز توزيع في البلاد على يد روبوت ظن أنه صندوق خضروات على حزام ناقل.

كان الرجل يقوم بفحص أجهزة استشعار الآلة في مركز توزيع المنتجات الزراعية في جنوب جيونج سانج بكوريا الجنوبية، عندما وقعت المأساة.

وكانت مهمة الروبوت هي رفع صناديق الفلفل على منصة نقالة، لكنه أمسك بالضحية عن طريق الخطأ وضغطه على الحزام الناقل مما أدى إلى سحق وجهه وصدره.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى بعد الحادث لكنه توفي في وقت لاحق. وبدأ تحقيق للشرطة وقال مصدر إنه يبدو أن الروبوت تعطل وتعرف على الرجل على أنه صندوق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن التحقيق سينظر في إجراءات السلامة المعمول بها في مركز التوزيع ويرى ما إذا كانت هناك حالة إهمال من قبل المديرين.

ودعا مسؤول من مجمع دونجوسونج الزراعي للتصدير، الذي يملك المصنع، إلى تحسين أنظمة السلامة في أعقاب الحادث المأساوي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه كان من المقرر إجراء الاختبارات على الروبوت في 6 نوفمبر، ولكن تم تأجيلها لمدة يومين، حيث كان لابد من حل المشكلات المتعلقة بأجهزة الاستشعار أولاً.

وقالت الشرطة، اليوم، أنها تقوم بالتحقيق فيما إذا كانت الآلة غير آمنة أو بها عيوب محتملة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث يتعلق بالروبوت في كوريا الجنوبية. ففي مارس الماضي، تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت في مصنع لتصنيع السيارات.

وفي مكان آخر، أمسك روبوت، شارك في بطولة للشطرنج في روسيا العام الماضي، بإصبع صبي يبلغ من العمر سبع سنوات وكسره، بعد أن تحرك بسرعة أكبر مما توقعه الروبوت.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن الحادث وقع خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة. وقال رئيس اتحاد موسكو للشطرنج، سيرغي لازاريف، لوكالة "تاس" للأنباء بعد البطولة، إن الروبوت كسر إصبع الصبي.

وقال لازاريف إن الآلة قامت بالعديد من العروض السابقة دون إزعاج.

وأظهرت لقطات الحادثة التي وقعت في 19 يوليو 2022، والتي نشرتها قناة "بازا" على تيليجرام، إصبع الصبي وهو يتم الضغط عليه بواسطة الذراع الآلية لثوان عدة، ويبدو الطفل غير مرتاح بشكل واضح.

ثم اندفعت امرأة، يتبعها ثلاثة رجال، لتحرير الصبي من قبضة الروبوت.