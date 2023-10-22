مرشح الرئاسة الأرجنتيني خافيير ميلي يستلهم المشورة من كلابه الـ5 المستنسخة

تفاخر المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، خافيير ميلي، في اجتماع حاشد الأسبوع الماضي بأنه يمتلك "أفضل الاستراتيجيين في العالم". لكنه لم يقصد فريق حملته، وإنما كان هذا الليبرالي يشير إلى كلابه. وبدلاً من زوجه وأبناء يقيمون معه، ستقيم هذه الكلاب الإنجليزية الخمسة مع ميلي في القصر الرئاسي الوردي، كاسا روسادا، إذا فاز بالرئاسة.

وبالفعل يعتبر ميلي هذه الكلاب "أطفاله"، كما يطلق عليهم، وتعتبر محط اهتمامه في الحملة بقدر اهتمامه بسياساته المثيرة للجدل، ويرجع ذلك جزئيا إلى السيرة الذاتية لميلي التي نشرت في يوليو تحت عنوان "إل لوكو" أو (الرجل المجنون).

ويقول مؤلف السيرة، خوان لويس غونزاليس: "إن ميلي لا يمزح عندما يطلق على الكلاب اسم الاستراتيجيين" ويسترسل "إنه مقتنع بأنه يستطيع التواصل مع كلابه، وأنهم يستطيعون تقديم المشورة له في مجالات مختلفة، حيث تعتبر الكلاب بمثابة خزانة أفكار بالنسبة له، فهو يستلهم الأفكار منها."

كان كلب ميلي الأول، كونان - الذي سمي على اسم الشخصية الرئيسة في فيلم كونان - شخصية محورية في صعود مغني الروك السابق ذو الشعر البري إلى الشهرة السياسية. فقد كان من الواضح أن ميلي شديد الاهتمام بكلبه "كونان"، وعندما لم يكن لديه مال ذات مرة، باع دراجته النارية وعاش على بيتزا واحدة يوميًا حتى يتمكن من شراء طعام فاخر للكلب. وظل متفانيا مع كلبه لدرجة أنه قرر استنساخه. استعدادًا لذلك، أرسل عينات أنسجة إلى شركة "حفظ جيني" أميركية لتخزينها في عام 2014. ويقول مؤسس ومالك شركة "بيربيت يواتي"، رون غيليسبي "كان هذا الكلب هو كل شيء بالنسبة له".

عندما نفق كونان في عام 2018، طلب ميلي من الشركة المضي قدمًا في إجراء عملية الاستنساخ البالغ قيمتها 50 ألف دولار، والتي ستضمن له نسخة طبق الأصل واحدة على الأقل من كونان. وبدأ غيليسبي (75 عاما)، وهو خريج الاقتصاد الزراعي، في هذا العمل، حيث مارس حياته المهنية في بيع نطف الثيران قبل أن يبدأ في الاستنساخ بمساعدة مختبر في تكساس.

وفي المختبر، سارت الأمور على ما يرام مع جينات كونان، فبدلاً من استنساخ واحد فقط، كما جرت العادة، انتهى الأمر باستنساخ خمسة كلاب، أطلق عليهم اسم كونان، موراي، ميلتون وروبرت ولوكاس على اسم الاقتصاديين الأميركيين المحافظين موراي روثبارد وميلتون فريدمان وروبرت لوكاس.

ومنذ استنساخ أول حيوان ثديي، وهو النعجة دوللي، في عام 1996، أصبح طلب نسخ طبق الأصل من الحيوانات الأليفة أمرًا شائعًا. ويقال إن الممثلة باربرا سترايسند تمتلك نسختين من كلبها الصغير الرقيق، وهو كوتون دي تولير.

ويقول جيليسبي: "كان لدي جميع أنواع العملاء الذين يحبون حيواناتهم الأليفة ويريدون إدامة ارتباطهم بها"، مضيفًا أن السياسي الأرجنتيني "لم يكن مختلفًا عن البقية". . أو هكذا كان يعتقد. " ويضيف "وفي وقت لاحق بدأت أسمع أنه يتواصل مع كلابه." ويقول غونزاليس إن مايلي تحدث كثيرًا على انفراد مع الأصدقاء وغيرهم حول محادثاته مع الكلاب."

ويقول غونزاليس أيضا "الأمر يعتمد على الموضوع: كونان يقوم بالاستراتيجية العامة، وأعتقد أن ميلتون هو الذي يقدم المشورة بشأن المواضيع الاقتصادية" ويضيف "ثم هناك شخص يمكنه رؤية المستقبل والتعلم من الأخطاء - أعتقد أنه روبرت، لقد كلفهم بمهام مختلفة كما لو كانوا حكومة.

وخلال التفكير في الأمور المهمة، تستمتع الكلاب بالتجول في أنحاء المنزل. ويقول ميلي على شاشة التلفزيون بعد وقت قصير من وصول كلابه في عام 2018: "منزلي يشبه كوسوفو، في غضون أسبوعين، أكلوا ما يقرب من أربعة كراسي بذراعين". ولا ينكر مايلي وجود خزانة للكلاب. وقال مؤخراً: "ما أفعله داخل منزلي هو مشكلتي".

وتقول سيليا ميلاميد، وهي طبيبة بيطرية تدير ورشة عمل منتظمة حول التواصل مع الحيوانات الأليفة في بوينس آيرس، إنها علمت الحيلة لكاترينا، شقيقة ميلي، التي تعيش معه ومديرة حملته. وتقول "إنها مسألة ممارسة" وتضيف "أرى الحيوان وأتواصل معه، وأنقل ما أفكر فيه، والحيوان يراني ويفعل الشيء نفسه، إنه على مستوى اللاوعي." ورفضت التعليق على محادثات مايلي مع كلابه، لكن كاتب سيرته الذاتية يشعر بالقلق.

ويقول غونزاليس: "السؤال هو ماذا سيحدث في بلد غير مستقر بالفعل مثل الأرجنتين إذا وضعنا في السلطة شخصًا مقتنعًا بأنه يستطيع التحدث عن الاقتصاد مع كلابه". وأضاف أن الأشخاص الذين دعموا مايلي أخبروه أن "جميع رؤسائنا السابقين لم يكونوا مجانين، وانظروا ما الفائدة التي حققها لنا ذلك - بالتأكيد يجب أن نمنح مايلي فرصة".

وتقابل مصالح ميلي الباطنية مقترحات جذرية: فهو يريد إزالة البنك المركزي واستبدال البيزو الأرجنتيني بالدولار. كما أنه يؤمن بملكية الأسلحة العامة والحق الفردي في بيع الأعضاء.

وفي مناسبات حملته الانتخابية، كثيرا ما يوزع صورا لأصدقائه ذوي الأرجل الأربعة قبل أن يستخدم منشارا يرمز إلى الخفض الذي ينوي إلحاقه بميزانية الدولة. وفي حالة انتخابه، وعد بتعيين عالم استنساخ الحيوانات، دانييل سالامون، رئيسا لمجلس علمي، واصفا إياه بـ "المستنسخ الوطني".