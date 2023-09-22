جناح الطائرة قطع رأسه.. نهاية حزينة لأحد هواة القفز بالمظلات (فيديو)

اصطدم أحد هواة القفز بالمظلات ذوي الخبرة بجناح طائرة، وتم قطع رأسه بعد 20 ثانية فقط من قفزته في جنوب فرنسا، تم الكشف عن ذلك أثناء محاكمة الطيار بتهمة القتل غير العمد.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن نيكولا جالي، 40 عامًا، كان الأول من بين اثنين من لاعبي القفز بالمظلات الذين تم قفزوا من طائرة بيلاتوس ذات المحرك الواحد على ارتفاع 14000 قدم فوق بلدة بولوك أون كويرسي في يوليو 2018.

وبعد لحظات، نزل قائد الطائرة، الذي تم تحديد هويته فقط باسم آلان سي البالغ من العمر 64 عامًا، بسرعة ولحق بالقافزين بالمظلات أثناء تحليقهم ببدلاتهم المجنحة.

واصطدم جناح الطائرة الأيسر ودعامة بجالي مما أدى إلى قطع رأسه، حسبما استمعت المحكمة في مدينة مونتوبان هذا الأسبوع.

ثم فُتحت مظلة الطوارئ الخاصة بالضحية، وسقطت جثته في أحد الحقول.

وفي أعقاب وفاة جالي، اتُهم الطيار بالقتل غير العمد، حيث قال المدعون إن أخطائه تسببت في الحادث المروع.

ودافع آلان عن نفسه في المحكمة، وأصر على أنه لم يرتكب أي خطأ وأن غالي "لم يتبع المسار المتوقع وما كان ينبغي له أبداً أن يتبع هذا المسار".

ووفقا للطيار، كان جالي، وهو مهندس وقافز بالمظلات لديه 226 قفزة تحت حزامه، موازياً للطائرة، ويعتقد آلان أنه كان "في أقصى الجنوب".

وشهد الطيار قائلاً: "أعتقد أن مسار رحلتي كان منطقياً". "لقد كانت هذه مأساة حياتي ولكنني لست مخطئا."

تبين خلال المحاكمة أن الطيار البالغ من العمر 64 عامًا كان يطير برخصة غير صالحة بعد أن انتهك بعض القيود الناجمة عن حالة طبية غير محددة.

وقالت المدعية العامة جين ريجاغون، إن جالي "كان الوحيد الذي أطاع القواعد دون إهمال" في يوم القفزة المشؤومة.

وطالبت بسجن الطيار 12 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة تزيد عن 10 آلاف دولار على صاحب العمل.

ومن المقرر صدور الحكم في قضية القتل غير العمد في نوفمبر.