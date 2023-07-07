ملاجئ الغارات الجوية في الصين تفتح لراحة السكان الهاربين من الحر الشديد

فتحت مدن في جميع أنحاء الصين ملاجئها من الغارات الجوية لتزويد السكان بالراحة من الحرارة يوم الجمعة حيث بدأت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في جميع أنحاء البلاد في حصد الأرواح.

يشهد شمال الصين سلسلة مع درجات الحرارة القياسية، يضاعف من حدتها الجفاف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت بكين عن أكثر من تسعة أيام متتالية مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، وفقًا لمركز المناخ الوطني - وهي سلسلة لم تشاهد منذ عام 1961.

وأعلنت مدن، بما في ذلك هانغتشو على الساحل الشرقي للصين، ووهان في وسط البلاد، وشيجياتشوانغ في مقاطعة هيبي المجاورة لبيجين خلال الأسبوع الماضي، عن فتح ملاجئ الغارات الجوية للسكان الذين يسعون إلى الهروب من الحر.

أصدرت السلطات تنبيهات صحية وعلقت العمل في الهواء الطلق في العاصمة وأماكن أخرى.

حتى الآن، وقعت حالتا وفاة في بكين بسبب الحر الشديد. قالت السلطات الصحية إن مرشدًا سياحيًا انهار وتوفي يوم الأحد بضربة شمس أثناء قيامه بجولة في القصر الصيفي - حديقة إمبراطورية شاسعة تعود للقرن الثامن عشر. الشهر الماضي، توفيت امرأة في بكين بسبب إصابتها بضربة شمس.

وقالت السلطات الصحية في مدينة شاوشينغ المجاورة لمدينة هانغتشو، الخميس، إنها سجلت حالات وفاة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، لكنها لم تحدد أي تفاصيل.

واستخدمت مدن صينية مثل تشونغتشينغ، وهي مدينة تقع في الجنوب الغربي تشتهر بصيفها الحار، منذ سنوات أنفاق الغارات الجوية كمراكز تبريد عامة.

وبدأت العديد من المدن الصينية في بناء ملاجئ للغارات الجوية خلال الغزو الياباني الذي بدأ في عام 1937.

استؤنفت حملة البناء في أواخر الخمسينيات، عندما توترت علاقة الصين مع الاتحاد السوفيتي وخشية بكين من هجوم نووي.

غالبًا ما تكون الملاجئ مجهزة الآن بمناطق جلوس وتوفر الوصول إلى المياه والمرطبات والعلاج من ضربات الشمس، وفي بعض الحالات وسائل الراحة مثل الواي فاي وأجهزة التلفزيون ومعدات تنس الطاولة.

حذرت سلطات الأرصاد يوم الخميس من الجفاف الشديد في شمال الصين الذي يهدد المحاصيل ويضغط على شبكات الكهرباء المرهقة. في غضون ذلك، تسببت فيضانات غزيرة في جنوب الصين في نزوح آلاف الأشخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية.

سجل متوسط درجة حرارة الأرض رقمًا قياسيًا جديدًا غير رسمي يوم الخميس، وهو ثالث معلم بارز في أسبوع تم تصنيفه بالفعل على أنه الأكثر حرارة على الإطلاق.