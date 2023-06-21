بيان أمني سعودي.. القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو مسيء لوافد عربي (فيديو)

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي بطريقة الكاميرا الخفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يسيئان لمقيم عربي بظهور أحدهما متنكرا في زي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق فعلهم ونشره ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

ونقل بيان لجهاز الأمن العام السعودي، الأربعاء، عن شرطة مكة المكرمة قولها إنها ألقت القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي.

وقال البيان إنه تم القبض على "مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي يسيئان لمقيم بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق فعلهم ونشره".

وأضاف البيان أن ما حدث "من شأنه المساس بالحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة"، مُشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكان النائب العام السعودي، أمر بالقبض على شخصين نفذا مقلبًا بوافد في المملكة، إذ تنكر أحدهما بزي النساء داخل سيارة كان يجلس فيها الوافد معهما وأوهمه بأنه سيدة معجبة به قبل أن يكشفا له أمر المقلب، ما أثار سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية أن النائب العام أمر بـ"تحريك الدعوى الجزائية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة"، بعد القبض عليهما.