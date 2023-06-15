الكويت.. نقص كبير في العمالة المنزلية وأزمة حادة تلوح في الأُفق

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، تحذيره من أزمة حادة تلوح في الأُفق خلال الأشهر المقبلة بسبب الطلب الكبير والمستمر على العمالة المنزلية في الكويت في ظل عدم توافر أسواق بديلة مصدّرة للعمالة المنزلية.

وأوضح الشمري للصحيفة أن "متوسط حاجة الكويت من العمالة المنزلية النسائية يتراوح من 420 إلى 450 ألفاً سنوياً، بينما يبلغ متوسط الطلب على العمالة المنزلية الرجالية نحو 360 ألفاً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية الرجالية يعود إلى حركة التوسع العمراني".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تظهر الأزمة بشكل واضح في الربع الأخير من هذا العام بسبب انتهاء معظم عقود العمالة المنزلية المتواجدة في الكويت، وإمكانية عدم رغبة العمالة بتجديد عقودها لعامين آخرين".

وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي لا وجود لعمالة تتقن اللغة الإنجليزية بشكل جيد بسبب الطلب الكبير عليها من الدول المجاورة وبأسعار أعلى من الأسعار المحددة لاستقدامها للكويت"، لافتاً إلى "تضاعف أعداد الطلبات لدى مكاتب استقدام العمالة بشكل كبير هذا الشهر مع وجود نقص شديد في الدول المصدّرة للعمالة".

وبيّن أوضاع الاستقدام من أهم الدول المصدّرة للعمالة كالتالي:

الفيلبين: متوقفة للتأشيرات الجديدة.

إثيوبيا: متوقفة وبانتظار توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

الهند: صعوبة في الحصول على العمالة المنزلية النسائية وسهولة بالنسبة للرجالية منها.

إندونيسيا: متوقفة منذ عام 2008.

نيبال: لا توجد اتفاقية بين البلدين، واستقدام عمالتها المنزلية يكون عن طريق الهند أو دبي.

بنغلاديش: متوقفة.

سريلانكا: متوافرة.