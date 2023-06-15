السيسي للمصريين: كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا شايفها (فيديو)

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة اليوم خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض في محافظة الإسكندرية على مواصلة جهود بناء الدولة رغم التحديات، مضيفا «احنا بنحفر مستقبل بلدنا كل طوبة في البلد أنا عارفها وشايفها».

وأضاف السيسي، في كلمته : بقول للمصريين، فاكر كنت بقول دايما إن إفريقيا البنية الرئيسة اللي فيها محتاجة لآلاف المليارت من الدولارات لتكون دول والناس اللي فيها يعيشوا بصحيح، وحتى تبطل اقتتال، وعشان يبقى في أمل لازم تبني.. بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس المهتمه في مصر وخارج مصر، لتعرف ليه الدول مش مستقرة، الناس عايشة تعيش، طب إزاي؟! الناس تقولك عايزين ندي للناس فرصة للحريات أكتر تتكلم.. صح.. بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر.

وأكد السيسي، على متابعته لكافة أمور البلاد، مشيرًا إلى متابعته لميناء الإسكندرية ولوجود مواطن قام بإنشاء عمارة داخل الميناء، مردفًَا: بقول للناس في مصر كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها، العمارة اللي طلعت دي قولت يتقبض عليه وما يخرجش غير لما يسيب الأرض.. معناه الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه، لو ماعملتش كده يقدر المحافظ يعمل كدا؟ لا خايف ولا وزير النقل خايف.. اللي عايز يبني بلده مش هيخاف أبدا هيخاف من ربنا بس سبحانه وتعالى، مستقبل البلد دي لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة إنتوا مش بتعملوا مستقبل خالص.. بتقول الأكل والشرب؟! هو إحنا حرمنا الناس عشان نعمل ده لا طبعا، إحنا بنقسى على نفسنا شوية.