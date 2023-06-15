فيديو غريب و"مقزز".. باعة يصنعون الآيس كريم من الطماطم والفلفل الحار

في إطار اختراع طرق جديدة وغريبة يبتكر الباعة الجائلون العديد من النكهات لجذب المزيد والمزيد من الزبائن، إلا أن أحدهم ذهب بعيداً عندما صنع آيس كريم من الطماطم وذهب آخر لصناعة الآيس كريم من الفلفل الحار.

يُظهر المقطع أحد صناع المحتوى على السوشال ميديا وهو يلقي بحبة طماطم إلى البائع المتجول، الذي يقوم بالتقاطها وتقطيعها على صينية ثلج لصنع حلوى الطماطم الغريبة، حيث يحافظ على بقاء الطماطم المفرومة في الوسط ويضيف إليها الكراميل. بعد ذلك، يصب البائع الحليب فوق الطماطم المفرومة ويبدأ في سحق ومزج جميع المكونات معًا.

يمكن أيضًا سماعه وهو يقول: "سيستغرق هذا الأمر خمس دقائق فقط للتحضير".

بعد عملية التكسير، تتحول المكونات إلى عجينة خوخيّة، ينشرها البائع بالتساوي على صينية الآيس كريم لصنع الآيس كريم. بعد بضع ثوانٍ، يستخدم البائع أداة مسطحة لكشط الآيس كريم الغريب. ثم يقدم آيس كريم الطماطم عن طريق وضع صوص الكراميل وشريحة طماطم فوقه.

ولدى انتشار مقطع الفيديو على السوشال ميديا كانت التعليقات في معظمها سلبية تستهجن ما حدث، فيما سخر قسم آخر من الفكرة.

في وقت سابق، تسبب مقطع آخر باشمئزاز مستخدمي السوشال ميديا عندما قام بائع متجول من صناعة آيس كريم من الفلفل الهندي الحار.

ووصف عدد كبير من المعلقين ما يحدث بأنه مقزز.