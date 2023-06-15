بسبب ساندوتش "شاورما".. إغلاق مقهى والقبض على صاحبه بعد تسمم 62 شخصاً"

ألقت الشرطة القبض على صاحب مقهى للوجبات السريعة في مدينة براتسك، بعد أن شعر زواره بتوعك لدى تناولهم ساندوتشات الشاورما.

وطلب 62 شخصًا المساعدة الطبية في المدينة التابعة لمنطقة إيركوتسك الروسية، صباح الخميس، حيث تم نقل 29 منهم إلى المستشفى، بينهم خمسة أطفال.

وقال الضحايا إنهم تناولوا شاورما اشتروها من مقهى، وبعد فترة تدهورت صحتهم. في السابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 48 حالة تسمم.

وقيم الأطباء حالة الضحايا على أنها خفيفة أو معتدلة.

في الوقت الحالي، يقوم المحققون باستجواب صاحب المقهى والعاملين فيه، وكذلك الضحايا، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

تم إغلاق المقهى مؤقتًا، أما فيما يتعلق بوقوع الحادث، تم رفع دعوى جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 238 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ("إنتاج وتخزين وبيع المنتجات التي لا تفي بمتطلبات السلامة") يجري التحقيق فيها.

في عام 2019، أصيب 13 شخصًا بالتسمم الغذائي في هذا المقهى (كان له اسم مختلف ومالك مختلف). واغلق المقهى حينها مؤقتًا أيضًا. وبعد التحقق، تم فرض عقوبة إدارية.