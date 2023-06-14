"رسائل قاسية" عبر "واتساب" من امرأة متنمرة تدفع طليقها للانتحار

قال النيابة العامة في بنسلفانيا أن امرأة دفعت طليقها لقتل نفسه بسلسلة من الرسائل القاسية المشبعة بالتنمر ومقاطع فيديو فاضحة لها مع رجل آخر.

ووجهت النيابة العامة في بنسلفانيا اتهاماً لماندي ريوش، 35 عامًا، في القضية التي بدأت قبل عامين عندما انتحر كيفن ميتزجر في 2021 بعد أن تلقى منها رسائل "مرفقة بفيديوهات فاضحة"، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة ويستمورلاند.

وقالت مدعية المقاطعة نيكول زيكاريلي، في بيان إن ميتزجر كتب رسالة انتحار ونشرها على "فيسبوك" حول سيل متواصل من الرسائل عذبته نفسياً قبل أن ينتحر عن عمر يناهز 37 عامًا.

ووفقًا للتقارير التي نشرتها الصحف الأميركية، كان للزوجين السابقين طفلة، إلا أن ريوش هددت طليقها مرات عدة بحرمانه من رؤيتها، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.

وأخبرت ريوش، ميتزجر عبر "واتساب" أنها انتقلت للعيش مع رجل جديد، وأن شريكها الجديد سيكون والد ابنتهما، وفقًا للوثائق.

كما حذرت ميتزجر من أنه لن يرى طفلته مرة أخرى.

وكتبت ريوش في إحدى رسائلها: "آمل من أجل ابنتنا أن تقتل نفسك. سيكون من الأفضل لها حتى لو لم تعرفك".

وذكرت موقع "بينلايف" نقلاً عن الشرطة أنها بعثت إليه أيضًا برسالة عن علاقتها مع عشيقها الجديد في عيد الأم "بينما تدعوه ابنتك بأبي".

وقالت الشرطة إن الرسائل بدأت عندما كان ميتزجر في تدريب عسكري، بينما كانت ريوش وابنتهما في المنزل قبل الانفصال.

وكتبت في رسالة أخرى: "اذهب اقتل نفسك". "أنت لست إنسانًا حقيقيًا (بذيء)".

وقالت مدعية المقاطعة نيكول زيكاريلي، إن مكتبها "لن يسمح أو يتسامح مع هذا النوع من السلوك الفاضح"، وأعربت عن تعازيها لعائلة ميتزجر.

وأضافت: "مستوى التنمر والمضايقات والتهديدات ارتفع إلى مستوى جنائي في هذه القضية بالذات وسنقوم بمقاضاتها إلى أقصى حد يسمح به القانون".

تم اتهام روش بالمساعدة في الانتحار وجناية وجنحة.

وتم استدعاؤها صباح أول من أمس الثلاثاء واحتُجزت بكفالة وحُدد موعد مثولها التالي أمام المحكمة في 27 يونيو الحالي.

وذكر "بينلايف" أنها وجهت لها سابقًا تهمة التحرش بسبب تلك الرسائل، وتم إسقاط القضية عندما مات ميتزجر.

في اليوم الذي انتحر فيه، أخبر طليقته أنه سينشر رسائلها القاسية على الإنترنت بعد أن أخبرته أنه لن يرى ابنته في عيد الأب.

كما طلب من إحدى صديقاته "أخبار العالم بما حدث معه" وأرسل لها مجموعة من الرسائل.

خدم ميتزجر في الجيش الأميركي لمدة 20 عامًا، وتم تسريحه بشرف، وفقًا لنعيه.

وأعيد تجنيده في احتياطي الجيش بعد ذلك، ووُصِف بأنه أب مخلص كانت ابنته "تحتل مكانة كبيرة جداً في حياته".