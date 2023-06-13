في مفاجأة مذهلة ومرعبة.. دب أسود يغطس ويزاحم المصطافين في أحد الشواطئ (فيديو)

أصيب حشد من المصطافين في مدينة ديستين بالصدمة والسرور عندما شاهدوا شبل دب أسود يغطس عرضًا في الخليج يوم الأحد، وفقًا لصور تم التقاطها لهذه اللحظة الغريبة.

وأذهلت رؤية دب أسود حشود من مرتادي الشواطئ في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن خبراء الحياة البرية في الولاية قالوا أمس الاثنين إن الأشبال يمكنها أحيانًا السباحة في خليج المكسيك.

وبينما كان الدب يسبح في المحيط، يمكن سماع امرأة تقول في مقطع فيديو:"أعتقد أنه (دب)" لكن لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) قالت في بيان إنه خلال هذا الوقت من العام، يمكن للدببة الصغيرة مثل تلك التي شوهدت في ديستين مغادرة منزل أمهاتها المريح لاستكشاف "مناطق غير متوقعة" بحثًا عن منزل جديد.

وقالت اللجنة إن الأشبال قد تغامر أيضًا بالدخول إلى الخليج للعثور على الطعام في الجزر.

ونقلت صحف أميركية عن اللجنة قولها إنه "في حين أنه من غير المعتاد رؤية دب يسبح في المياه الضحلة لشاطئ مزدحم، فإنه ليس من غير المعتاد أن تسمع عن دببة سوداء تسبح في الخليج، وهي في طريقها إلى الجزر الحاجزة بحثًا عن الطعام".

نوهت اللجنة إلى أنه "عادة، سوف تتحرك هذه الدببة من تلقاء نفسها. إذا رأيت دبًا، فامنحه مساحة كبيرة، ولا تحاول الاقتراب منه، ولا تطعمه أبدًا".

قال الكابتن كريس كيربي، إن الدببة شوهدت تسبح في خليج المكسيك وهي مشاهد شائعة في جميع أنحاء ديستين، لا سيما بالقرب من قاعدة إيجلين الجوية.

وأضاف كيربي، أخر مرة شاهدت دباً يسبح هنا كان قبل 30 عاماً، ومع ذلك، فاجأته مشاهدة لقطات للدب وهو يتحرك حول الناس على الشاطئ.

ويقدر مسؤولو الولاية أن هناك أكثر من 4000 دب أسود في فلوريدا.

ويتزايد عدد الدببة السوداء في عدد السكان وتسبب في مخاوف تتعلق بالسلامة في قاعدة إيجلين الجوية، وفقًا لبيان صحافي صادر في أغسطس 2020 من مسؤولين عسكريين. ذكر البيان الصحافي السابق أنه كان هناك رؤية للدب في ذلك الوقت داخل وحول خط الطيران والمدارج النشطة، مما أدى إلى مخاوف بين مسؤولي القاعدة.

وصرحت اللجنة في بيانها الصادر أمس الاثنين بأن السكان مدعوون لتأمين الطعام الذي قد يجذب الدببة ويبقيها في المنطقة.

وقالت الوكالة الحكومية: "إذا لم يتمكن الدب من العثور على طعام، فسوف يواصل التجول".

بعد تجوله بين المصطافين، انسحب الشبل في النهاية بعيدًا عن الوجهة السياحية، وفقًا لصور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحد الشهود على دب الشاطئ إن الارتباك ساد في البداية عندما ظهر الدب.

"كان هناك رجل يصرخ: "دب!.. كنت اتوقع سمكة قرش أو الدلفين، ولكن ليس الدب".

وأوضحت جينيفر ماجورز سميث، التي شاركت بعض المقاطع على "فيسبوك"، "لقد خرج من الشاطئ وبدا مرتاحًا. لقد صدمنا جميعًا وذهلنا لرؤية ما رأيناه. كنا جميعًا سعداء لرؤيته في مأمن من الماء".