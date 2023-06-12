حريق كبير يتسبب بانهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

أكدت سلطات مدينة فيلادلفيا الأميركية أنّ قسما من طريق "آي-95" السريع، أحد أهم الطرق وأكثرها استخداماً في شرق البلاد، انهار، أمس، بعد اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، إضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريقٍ أقل استخداماً يقع تحته وحيث كانت هناك شاحنة صهريج مشتعلة.

وقالت المتحدثة باسم المدينة سارة بيترسون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره".

وقال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا ديريك بومر خلال مؤتمر صحافي إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا (...) حريقًا كبيرًا مندلعاً مصدره إحدى الآليات".

وتحدّثت تقارير صحافية عن اشتعال النيران في صهريج.

وأكدت السلطات في المدينة السيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوي انفجارات عدة.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤولون في فيلادلفيا في مؤتمر صحافي صباح أمس إن الطريق السريع الذي تضرّرت بنيته جراء الحريق قد يُغلق لأسابيع.

ونقلت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر عن المدير العام للخدمات في المدينة تومار ألكسندر قوله "سوف يتأثر طريق آي-95 لفترة طويلة، طويلة جدًا".

وقالت بيترسون إن "دوائر المدينة والدولة تعمل على معالجة التداعيات على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق".

وأعلن وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه عرض "الدعم الكامل للمساعدة في إعادة الإعمار".

وأضاف "هذا شريان رئيسي للأشخاص والبضائع، وستكون لإغلاقه عواقب كبيرة على المدينة والمنطقة حتى اكتمال إعادة الإعمار".

وأوضح الوزير أن الآلية التي كانت موجودة في مكان الحريق هي شاحنة صهريج، شاكرا لرجال الإطفاء وغيرهم من عناصر الإنقاذ تدخّلهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على "تويتر" إن الرئيس الأميركي جو بايدن أُبلغ بالوضع وإن فرقه على اتصال بالسلطات المحلية لتزويدهم بالمساعدة.