سورية.. "الداخلية " تكشف جريمة قتل مروعة في اللاذقية بدأت بمشادة كلامية

شهدت مدينة اللاذقية في الساحل السوري جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته طعنا في مختلف أنحاء جسدها عقب مشادة كلامية بينهما.

وقالت وزارة الداخلية إن قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية تمكن من تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المغدورة التي عثر على جثتها داخل منزلها في حي الرمل الجنوبي، وقد تعرضت لطعنات عدة بسكين حاد في أنحاء جسدها كافة من قبل شخص مجهول.

وأشارت إلى أن الشبهات دارت بداية حول شقيقها الشاب وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل شقيقته حيث حضر إلى منزلها بعد منتصف الليل وحصلت مشادة كلامية بينهما فأقدم على طعنها بأداة حادة (سكين) كان يخفيها ضمن ملابسه، وحاولت مقاومته لكنه قام باقتيادها من الصالون إلى المطبخ وطعنها طعنات عدة حتى فارقت الحياة وأخذ هاتفها الخليوي وخرج من المنزل تاركا جثتها هناك.

