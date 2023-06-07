بالفيديو.. سكان هذه المدينة يمتلكون طائرات خاصة أكثر من السيارات

من الرائع دائمًا رؤية الشوارع المليئة بالمواقف والسيارات، لكن هل سبق لك أن رأيت شوارع مليئة بالطائرات وحظائر الطائرات؟

حسنًا، ستكون متحمسًا لمعرفة أن هناك مدينة يمتلك فيها كل فرد طائرته الخاصة ويستخدمون طائراتهم الخاصة الفخمة للسفر والعمل.

مطار كاميرون هو مدينة في ولاية كاليفورنيا حيث كل شخص لديه طائرات.

تعد الملاعب السكنية أو المجمعات السكنية، مثل "كاميرون إيربارك"، مملوكة للقطاع الخاص، ولا يُسمح للأجانب باستخدام الممتلكات دون إذن، ولا يُسمح لهم إلا إذا دعاهم أصحابها.

تعود طريقة الحياة هذه إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما تركت العديد من المطارات دون تغيير وتدخلت هيئة الطيران لتطويرها إلى ساحات جوية سكنية للطيارين العسكريين المتقاعدين.

وبعد الزيادة المطردة في أعداد الطيارين وتطوير المدينة، تتكون هذه المنطقة السكنية، التي تم تشييدها عام 1963، حاليًا من 124 منزلاً ويمتلك الجميع طائرات وحظائر. الطرق ممهدة بعرض يصل إلى 100 قدم، للسماح للطائرات بالهبوط أمام منازل السكان مباشرة والسماح بالوصول إلى المطارات.

وأصبح منتزه "كاميرون إيربارك"، وهو مطار سكني في كاليفورنيا، مطارًا جويًا معروفًا للعديد من الأشخاص بواسطة فيديو على "تيكتوك".

بعد "كاميرون بارك"، هناك طائرات برية أخرى للطيارين مثل طراز الأربعينيات. يضم Spruce Creek في فلوريدا حوالي 650 طائرة تشمل كل شيء من الطائرات الخاصة إلى الطائرات التاريخية.

يتألف Spruce Creek من حوالي 5000 نسمة و1300 منزل و700 حظيرة للطائرات تتمتع بحياة استثنائية في هذه المدينة المصنفة بشكل مثير للدهشة والمتمركزة في مطار خاص.

وتوجد العديد من المنتزهات الجوية مثل "ملاعب كاميرون الجوية" في الولايات المتحدة.

يمكنك مشاهدة 426 حديقة جوية سكنية. وتشير التقديرات أيضًا إلى وجود 52 حديقة جوية في فلوريدا، و50 حديقة جوية في واشنطن، و28 في كاليفورنيا، و23 في ولاية أوريغون.