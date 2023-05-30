مأساة "فتى الزرقاء" المفقود.. عثروا عليه ميتاً داخل مجرى السيل

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن فرق البحث المتخصصة عثرت على جثة الفتى المفقود نتيجة السيول في محافظة الزرقاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني والشرطة التابعة لمحافظة الزرقاء يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي عملت منذ تلقي البلاغ بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل ولأكثر من 24 ساعة، في البحث عن الفتى المفقود (يوسف البلوي) بمنطقة السخنة في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن العمل المتواصل للفرق المختصة مكنها من العثور على الطفل متوفياً داخل مجرى السيل، موضحاً أن المنطقة التي تم البحث فيها تتجاوز 40 كيلو متراً.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة عدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لما تشكله من خطر على الأشخاص، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من المملكة والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار.

وكانت صحيفة "الدستور" الأردنية قد نقلت عن طارق البلوي قوله إن ابن أخيه الطفل يوسف (13 عاماً) كان يعمل في رعي الأغنام، وذكرت الصحيفة أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة ومن ضمنها محافظة الزرقاء وما رافقها من عواصف رعدية وسحب ركامية وتساقط كثيف لحبات البرد وهطول أمطار غزيرة وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه، تسبب في فقدان أثر الطفل.