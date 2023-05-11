الكرملين يعترف بصعوبة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية يوم الأربعاء إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في إعتراف نادر "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. وهي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي تحتلها روسيا من البلاد، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.

وأضاف "تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيرا"، مشيرا إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا.

وتابع "هذا العمل سيستمر".

وتتهم أوكرانيا روسيا باستهداف مواقع مدنية بالأساس، وهو ما تنفيه موسكو.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيشه يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التحضير لهجوم مضاد يهدف لصد القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة بثتها شبكة (بي بي سي) اليوم الخميس من غير المقبول شن الهجوم الآن لأن الكثير من الأرواح ستزهق.

وذكر في المقابلة ، بما لدينا الآن، يمكننا المضي قدما، وسننجح... لكننا سنخسر الكثير من الأرواح. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة للانتظار، ما زلنا بحاجة للمزيد من الوقت.

وتتلقى أوكرانيا أسلحة متطورة من الغرب، ومن بيها دبابات ومدرعات، بالإضافة لتدريب قواتها بينما تستعد لشن الهجوم المضاد.