الهند.. وفاة 11 شخصاً بضربة شمس خلال حفل حكومي

أودت "ضربة شمس" بحياة 11 شخصاً في الهند خلال حضور حفل توزيع جوائز برعاية الحكومة وبقائهم مع آلاف الأشخاص لساعات تحت الشمس.

بحسب وسائل إعلام محلية هندية، شعر نحو 300 بالإعياء خلال المناسبة التي أقيمت قرب مدينة بومباي، ونُقل حوالي 20 شخصاً إلى المستشفى بعدما اقتربت الحرارة من 38 درجة مئوية مع مستويات رطوبة عالية.

أجري الحفل بحضول مسؤولين حكوميين من بينهم وزير الداخلية "أميت شاه" الذي أشاد بالحشد لانتظاره ساعات تحت الشمس.

بينما وصف الوزير المسؤول عن ولاية ماهاراشترا "إكنات شيندي" ما حصل بـ"الحادث الحزين والمثير للقلق"، وتعهد بتقديم تعويض لأقارب الضحايا قدره 500،000 روبية، ما يعادل حوالي 22,343 درهماً.

وأفاد حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن حوالى مليون شخص حضروا المناسبة، واتهم حزب المؤتمر المعارض الحكومة بالإهمال وقال إن عليها أن تواجه تهماً جنائية.